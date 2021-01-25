ДК Лурье на спор проведет дворами по всей Петроградской стороне

Шесть с половиной километров позади фасадов, не затрагивая магистрали, а по улицам будем идти не больше чем по полквартала. Этими тропами уверенно ходят аборигены, но неосведомленному лучше все-таки следовать за гидом Дмитрием Ганопольским — 30 января. 12+
С начала 2000-х дворы стали активно закрывать, а у прохожего появилась прекрасная возможность нырнуть в будто бы открытую подворотню, вскоре уткнуться в тупик и заплутать. Но в XIX веке город проектировался так, чтобы можно было срезать путь по проходным дворам. Улицы были для проезда или прогулки, а если надо по делам, пешком и побыстрее — тогда через дворы. Особенно это ценили, в частности, народовольцы, убегая от жандармов. Возможно, революционер, муж сестры Ленина Марк Елизаров (в честь которого названа станция метро «Елизаровская») снял квартиру в большущем доме на Петроградской стороне именно потому, что там было много проходных и, соответственно, масса возможностей скрыться. Что и предпринял потомственный дворянин Ульянов в июле 1917-го. Проходные дворы «Дома трех Бенуа» на Каменноостровском тоже вполне сойдут за лабиринт, и нас заранее предупреждают, что мы собьемся, пытаясь сосчитать тамошние «колодцы». К счастью, гид — местный, рос в непосредственной близости от киностудии «Ленфильм». Учимся ориентироваться там, где живут местные фрики, где проходил революционный путь, а где можно лицезреть весьма незаурядное граффити, на экскурсии «Теплый город. Петроградская сторона дворами». Старт в 13:00 30 января. Подробности на сайте.
Александра Шеромова