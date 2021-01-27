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Автор книги про «ангарского маньяка» расскажет петербуржцам о том, как в России ловят серийных убийц

В субботу, 30 января, в петербургском книжном магазине «Во весь голос» состоится презентация книги журналистки Саши Сулим «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России». Вход свободный. (18+)

Фото: alpinabook.ru/

С середины 90-х годов до 1998 года Михаил Попков работал оперативным дежурным в отделении милиции в городе Ангарске. С 1992 по 2010 год он убил 77 женщин и одного своего бывшего коллегу. Его приговорили к двум пожизненным срокам лишения свободы.

Поиски преступника заняли больше 15 лет. По мнению журналистки Саши Сулим, это происходило в первую очередь потому, что мало кто хотел его найти. В результате свою книгу Сулим посвятила как истории самого кровавого убийцы России, так и историям людей, которые его искали и смогли посадить в тюрьму. Три года назад Саша Сулим взяла интервью у Михаила Попкова. Оно полностью вошло в книгу.

Встреча c автором книги пройдет 30 января в 18:00 в книжном магазине «Во весь голос» ( ул. Маяковского, 19). Вход свободный.

Елена Васильева

Фото: alpinabook.ru/

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