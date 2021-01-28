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В Петербурге арестовали активиста за нескладный призыв идти на митинг и предложение «замутить»

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на семь суток активиста Александра Тонконогова, который на своей странице во «ВКонтакте» предлагал сходить на несанкционированный субботний митинг в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, Тонконогов опубликовал пост следующего содержания: «Я иду, по городу иду, по улицам иду, я обязательно туда пойду 23 января 2021 года в 14:00. Хотите правильный митинг 23 января замутить в поддержку Навального и других политзаключенных?»

Активист не признал вину и объяснил суду, что это вообще не его страница в соцсети. По информации пресс-службы судов, данная версия была полностью опровергнута материалами дела.

По данным ГУ МВД по Москве, в незаконной акции 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуется несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по статье 318 УК РФ. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (10)

265044202
Всех потихоньку вычисляют.
Brezhnev
А я бы тоже «арестовал» этого «активиста», хотя бы за то, что он придурок!
Урус-Баши
"Как хорошо, как ясно, как глубоко…
Статья в газете разогнала тьму,
Кто верен Торе, кто словам Пророка,
А мы верны начальству своему.

Лишь мы несем неугасимый свет
В трансгенную, прогнившую Европу,
И выбора у нас, ребята, нет
Иного, чем лизать начальству жопу!"
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