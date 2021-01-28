Полторы минуты хватило угонщику, чтобы увести Hyundai на Тимуровской. Его областной «коллега» справился за две

Как стало известно «Фонтанке», днем 27 января в полицию Калининского района обратился 40-летний мужчина, зарегистрированный в Гатчинском районе, но проживающий в Петербурге. Мужчина сообщил, что между девятью вечера 26 января и десятью утра 27-го от дома 17, корпус 1, по Тимуровской улице пропал его Hyundai Sonata 2019 года. Стоимость машины он оценил в 1,25 миллиона рублей.

Уловом угонщиков стали два Hyundai в Петербурге и Ленинградской области. Оба случая попали на камеры, и те показали: на все про все автоворам хватит и пары минут.

Полицейские отсмотрели записи с камеры наблюдения. Выяснилось, что в 21:03 к «Хёндэ» подошел мужчина, сел в машину и спустя 1,5 минуты уехал на ней. Автоматизированная система контроля за движением транспорта в 21:23 засекла автомобиль в Парголово, он двигался от КАД к Горскому шоссе. По факту угона возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Второй «Хёндэ» похитили в поселке Новоселье Ломоносовского района. С сообщением об угоне обратился 37-летний коммерческий директор компании, занимающейся металлом. Его Hyundai Santa Fe 2019 года пропал от дома 1, корпус 3, по Красносельскому шоссе в период с 18 часов 26 января до 8 утра 27-го. Ущерб составил 1,765 миллиона рублей.

На записи с камер полицейские разглядели, как в 5:54 к автомобилю подошел мужчина в темной одежде и медицинской маске на лице. Он сел в машину и через 2 минуты уехал со двора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.