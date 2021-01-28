Гулявший по рукам экскаватор ушёл с концами в садоводстве под Петербургом. Забеспокоились о нём спустя месяц

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Кировского района Ленобласти обратился 44-летний житель Кировска, работающий инженером на пассажирском автотранспортном предприятии. Он сообщил об угоне своего экскаватора Liebherr A 310 1991 года выпуска. Пропала техника ещё в конце 2020 года — между 12 и 31 декабря, но узнал он об этом только месяц спустя.

Мужчина рассказал, что экскаватор приобрел с рук в 2016 году за 300 тысяч рублей. В апреле 2020 года передал его в пользование своему товарищу Дмитрию — 43-летнему жителю Кировского района Ленобласти. Тот в свою очередь пояснил полиции, что технику взял, чтобы использовать для работ в строительной фирме. Работы велись на трассе «Кола», а парковал экскаватор он у своего родственника в СНТ «Надежда». Родственник тоже пользовался техникой для своих нужд.

Приехав на участок к родственнику 31 января, Дмитрий не обнаружил там экскаватора, но не придал этому значения. Только 25 января он позвонил жене своего родственника, чтобы сообщить о пропаже и уточнить, не забирал ли экскаватор её супруг. На следующее утро он рассказал о произошедшем хозяину машины.