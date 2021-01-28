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Неизвестный пытался угнать KIA Sportage у инженера, но проехал лишь 150 метров

Неудавшуюся попытку угона машины своей дочери засек пенсионер из Петербурга. Автомобиль он обнаружил в 150 метрах от места парковки.

Как стало известно «Фонтанке», утром 27 января в полицию Выборгского района города обратился 64-летний пенсионер. Он рассказал, что между 20 часами 26 января и 7 утра 27-го от дома 61 по Светлановскому проспекту кто-то пытался похитить автомобиль KIA Sportage 2020 года выпуска стоимостью 1,65 миллиона рублей. Машина принадлежит его 41-летней дочери, работающей инженером в проектной организации.

По неизвестной причине похититель не довел свой умысел до конца и скрылся. «КИА» заявитель обнаружил в 7 утра в 150 метрах от того места, где машина была припаркована первоначально.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

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Комментарии (2)

ost-21
Только зашел почитать почему у инженера не удалось машину угнать, а тут по неизвестной причине.
hal9000
Хорошая машинка в категории цена качество..такую грех не угнать...))
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