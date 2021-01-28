Плотный затор в обе стороны образовался утром 28 января на Мурманском шоссе из-за ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 22-м километре автодороги Р-21 «Кола» (в районе Разметелево) в направлении Петербурга столкнулись цементовоз и легковая машина, грузовик опрокинулся. Информация о пострадавших уточняется.
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«Грузовик лежит на боку, ещё одна легковушка без переда, скорая на месте, из кабины цистерны пытаются достать водителя», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, цистерна приехала в легковушку со встречной полосы, налетев на разделитель.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.