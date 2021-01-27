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«Союзмультфильм» выпускает анимационный мюзикл. Главные партии исполняют еноты

Киностудия «Союзмультфильм» выпустит анимационный мюзикл «Енотки», серии которого 28 января появятся на видеосервисе Premier. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», главные герои проекта — семь енотов, каждый из которых символизирует определённую ноту. Все они живут в музыкальной шкатулке и исполняют композиции в разных стилях.

Проект предназначен для дошкольников. В сериале дети услышат джаз, рок-н-ролл и мелодии, стилизованные под народную музыку многих стран. Как полагают создатели проекта, запоминающиеся композиции помогут зрителям легче усваивать материал, в частности рассказы о различных предметах и явлениях. Персонажи отрисованы в технике 3D-анимации.

Мультипликационный сериал — первая работа студии в юбилейный для неё год. В июне 2021 года «Союзмультфильм» отметит 85-летие.

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Павел Павлов
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