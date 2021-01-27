Поход угонщиков за «корейцами» в Петербурге оставил без машин предпринимателя и банкира

Три KIA за сутки стали уловом угонщиков в Петродворцовом, Калининском и Пушкинском районах Петербурга. Сигнализации воры глушили и отключали без проблем.



Как стало известно «Фонтанке», 40-летняя петербурженка сообщила полиции, что между 22:00 25 января и 8:10 26 января от дома 11 по Чебышевской улице в Петергофе был похищен белый KIA Sportage 2019 года выпуска. Ущерб заявительница оценила в 1,2 миллиона рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения. В 1:22 26 января на «КИА» сработала сигнализация на открытие машины, затем в 1:26 к автомобилю подошел мужчина, сел в него и уехал. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.