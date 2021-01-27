Поход угонщиков за «корейцами» в Петербурге оставил без машин предпринимателя и банкира

Три KIA за сутки стали уловом угонщиков в Петродворцовом, Калининском и Пушкинском районах Петербурга. Сигнализации воры глушили и отключали без проблем.
Как стало известно «Фонтанке», 40-летняя петербурженка сообщила полиции, что между 22:00 25 января и 8:10 26 января от дома 11 по Чебышевской улице в Петергофе был похищен белый KIA Sportage 2019 года выпуска. Ущерб заявительница оценила в 1,2 миллиона рублей.
Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения. В 1:22 26 января на «КИА» сработала сигнализация на открытие машины, затем в 1:26 к автомобилю подошел мужчина, сел в него и уехал. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Утром 26 января в полицию Калининского района поступило сообщение от 39-летнего директора отделения одного из банков. Петербуржец рассказал, что в период с семи вечера 25 января до половины одиннадцатого утра 26-го от дома 2, корпус 1, по улице Демьяна Бедного пропал черный KIA Sorento 2019 года. Его стоимость мужчина оценил в 2 213 000 рублей.
Машина оборудована дополнительной сигнализацией, но в 19:26 25 января ее сигнал был заглушен на месте угона. Возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Еще одну «КИА» угнали в Пушкине. В полицию обратился 33-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что белый KIA Optima 2019 года пропал от дома 1 по улице Урицкого в период с 25 января по 21:30 26 января. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.