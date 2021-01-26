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Том Круз не полетит в космос снимать фильм. В списке первых космических туристов места актеру не нашлось

Три человека, которые представляют Израиль, Канаду и США, станут первыми космическими туристами и полетят на корабле Crew Dragon на МКС.

«Три человека из трех разных стран с разными историями станут единой командой Ax-1», — сообщается 26 января на сайте частной компании Axiom Space.

В космос в качестве туристов отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен Марк Пати и бывший пилот истребителя из Израиля Эйтан Стиббе. Кроме того, команду будет сопровождать бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который станет командиром миссии.

Планировалось, что Том Круз отправится к МКС как турист, чтобы снять фильм о космосе. Однако в итоговом списке актера не оказалось.

Миссия Ax-1 будет запущена в январе 2022 года.

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