ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве семи кабриолетов Bentley New Continental GTC, проданных в России в 2020 и 2021 годах. Работа функции складывания крыши у них вызвала у компании вопросы о безопасности.



Как сообщает 26 января пресс-служба Росстандарта, выяснилось, что функция складывания и раскладывания крыши у кабриолетов активируется с пульта ключа зажигания с расстояния более 6 метров, а это «противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности». Поскольку у привода складывания и раскладывания крыши не предусмотрено защиты от защемления, а на расстоянии более 6 метров владелец плохо видит автомобиль, при активации этой функции он может случайно причинить вред другим людям.