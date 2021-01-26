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В России отзывают новые Bentley, чтобы владельцы случайно кого-нибудь не прищемили

Фото: Bentley

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве семи кабриолетов Bentley New Continental GTC, проданных в России в 2020 и 2021 годах. Работа функции складывания крыши у них вызвала у компании вопросы о безопасности.

Как сообщает 26 января пресс-служба Росстандарта, выяснилось, что функция складывания и раскладывания крыши у кабриолетов активируется с пульта ключа зажигания с расстояния более 6 метров, а это «противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности». Поскольку у привода складывания и раскладывания крыши не предусмотрено защиты от защемления, а на расстоянии более 6 метров владелец плохо видит автомобиль, при активации этой функции он может случайно причинить вред другим людям.

В связи с этим в дилерских центрах марки обновят на попавших под отзыв New Continental GTC программное обеспечение блока управления систем комфорта, чтобы исключить возможность складывать и раскладывать складную крышу при помощи брелока ключа. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.

Фото: Bentley

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