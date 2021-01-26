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Александр Гудков и Иван Дорн станут ведущими юбилейных выпусков «Орла и решки»

Шоумен Александр Гудков и исполнитель Иван Дорн станут ведущими нового сезона шоу «Орёл и решка». Информация об этом 26 января появилась в Instagram-аккаунте телеканала «Пятница».

Выпуски, которые начнут выходить с 15 февраля, — юбилейные для трэвел-шоу. В этом году «Орлу и решке» исполнится десять лет. Минувшим летом россияне самостоятельно выбрали в качестве ведущей блогера Анастасию Ивлееву. После того как в Stories она в шутку заявила о том, что появится в «Орле и решке», если пост о ней в Instagram канала «Пятницы» соберёт 500 тысяч комментариев, поклонники проявили активность и оставили под указанной публикацией больше 690,5 тысяч реакций с хэштегом #настюшкуврешку всего за несколько дней. Представители канала заявили, что не могут проигнорировать такое волеизъявление, и сделали Ивлееву ведущей.

Осенью 2020 года стало известно о том, что создатели передачи превратят шоу в полнометражную комедию. Сценаристом фильма выступит Андрей Золотарев, работавший над «Притяжением» и «Вторжением» Фёдора Бондарчука, а также над «Тренером» Данилы Козловского.

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