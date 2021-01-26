Три человека умерли в Финляндии после прививки от коронавируса

В финском агентстве по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea заверили, что коронавирусные препараты проходят строгую проверку, а смерть вакцинируемых объясняется «уже существующими заболеваниями». Главный врач ведомства Майя Кауконен подчеркнула, что в Финляндии в первую очередь вакцину ставят людям из групп риска. В Fimea опровергли связь между вакциной и смертельными случаями.

«Два пожилых человека и один трудоспособного возраста умерли вскоре после вакцины от коронавируса», — сообщает 26 января телеканал MTV3.

Власти Суоми, как и ЕС, делают ставку на немецко-американскую вакцину от коронавируса от Pfizer Inc и BioNTech S. Первые партии препарата прибыли в республику в конце прошлого года, а 27 декабря началась вакцинация. С начала пандемии в Финляндии выявили уже 42 772 случая коронавируса.

Несмотря на заверения производителей в высокой эффективности вакцины от коронавируса, известны случаи смертей и побочных явлений после прививки. Так, пять человек умерли после вакцинации в Швейцарии, а в Голландии десятки граждан пожаловались на «побочки».

Россияне не могут привиться вакциной от Pfizer. Росздравнадзор допустил регистрацию в России иностранных препаратов от коронавируса. Pfizer уже заявили об интересе к выходу на российский рынок.