FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Пять человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) получил пять сообщений о смертях после вакцинации от COVID-19. Об этом 22 января сообщается на официальном сайте института.

Всего было 42 сообщения о побочных эффектах, из них 16 признали серьезными. Все пять смертельных случаев произошли с привитыми в возрасте от 84 до 92 лет. При этом официальных доказательств связи их смерти с вакцинацией нет.

В Швейцарии пока прививают препаратом от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Вскоре должны начаться поставки и от компании Moderna.

Ранее сообщалось о смертях после вакцинации в Португалии, Норвегии и Германии. Однако нигде не была установлена точная связь между летальными исходами и прививкой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

264515451
Полагаю для особо одаренных эта новость повод пойти уколоться?
radon
Мы, типа, рады?
Guest1234
В Швейцарии на сегодня привито 170 тыс человек. Большинство из них - старики, так как в первую очередь в Европе прививают именно стариков: начинают с тех, кому за 80, потом группа 70-80, потом 60-70 и т.д.
И вот как на самом деле звучит эта интересная новость: из 170 тыс стариков за две-три недели умерло 5 человек. Шокирует, или вполне ожидаемо?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний