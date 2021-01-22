Пять человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) получил пять сообщений о смертях после вакцинации от COVID-19. Об этом 22 января сообщается на официальном сайте института.

Всего было 42 сообщения о побочных эффектах, из них 16 признали серьезными. Все пять смертельных случаев произошли с привитыми в возрасте от 84 до 92 лет. При этом официальных доказательств связи их смерти с вакцинацией нет.



В Швейцарии пока прививают препаратом от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Вскоре должны начаться поставки и от компании Moderna.

