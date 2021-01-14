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23 человека в Норвегии умерли после вакцинации от коронавируса

23 человека, получивших вакцину от коронавируса Pfizer, скончались в Норвегии. Об этом 14 января сообщается на сайте Норвежского агентства лекарственных средств.

«Данные могут указывать на то, что обычные симптомы, вызываемые вакциной, такие, как температура и тошнота, могли привести к смерти отдельных людей старшего возраста со слабым здоровьем», — уточняется в сообщении.

Вакцинацию в Норвегии проводят с использованием препарата от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Прививочная кампания стартовала 27 декабря прошлого года — начали с жителей дома престарелых в Осло. В начале января уже сообщалось о смерти двоих привитых человек, однако власти уточняли, что их гибель, скорее всего, не связана с вакцинацией. Всего в стране на данный момент первую дозу вакцины получили более 21 тыс. человек.

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Комментарии (3)

nuga
Да,нет братцы вакцинаторы-прямая связь с укольчиком.Жили бы люди сейчас,а их отправили на тот свет сразу оптом-23 человека.В Америке здоровый молодой врач умер от этой же вакцины,как и в других смертях по всему миру,где эта Пфайзер вакцина.И медсестра американская умерла позже,которой публично на телевидении делали вакцину и ей стало плохо прямо в эфире,тогда обошлось,а после она умерла,её аккаунт в соцсети оперативно удалили.Байден себе вколол значит что то другое.
ПТСЖ
Итого: летальность вакцины 1 человек на 1000?
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