23 человека в Норвегии умерли после вакцинации от коронавируса

23 человека, получивших вакцину от коронавируса Pfizer, скончались в Норвегии. Об этом 14 января сообщается на сайте Норвежского агентства лекарственных средств.



«Данные могут указывать на то, что обычные симптомы, вызываемые вакциной, такие, как температура и тошнота, могли привести к смерти отдельных людей старшего возраста со слабым здоровьем», — уточняется в сообщении.



Вакцинацию в Норвегии проводят с использованием препарата от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Прививочная кампания стартовала 27 декабря прошлого года — начали с жителей дома престарелых в Осло. В начале января уже сообщалось о смерти двоих привитых человек, однако власти уточняли, что их гибель, скорее всего, не связана с вакцинацией. Всего в стране на данный момент первую дозу вакцины получили более 21 тыс. человек.

