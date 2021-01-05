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В Норвегии умерли двое получивших вакцину от коронавируса

Два человека, сделавшие прививку от коронавируса, умерли в Норвегии. Об этом сообщило во вторник Норвежское агентство лекарственных средств.

«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.

Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.

«Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации», — сказал представитель агентства. По его словам, сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.

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Комментарии (19)

Piter Russo
Массового применяя рнк-вакцин до старта вакцинации от ковида еще не было. Каждый случай смерти нужно изучать отдельно.
Возможно что пфайзеровскую вакцину еще потребуется корректировать что бы работала против штамма 501.V2.
Skazochny
Поварята в восторге, есть повод веселится))))
Nafanka
«Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации», — сказал представитель агентства
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Интересно, с чего бы это ВДРУГ такой "взвешенно-критический " подход?! ))) Или дело в стране-изготовителе вакцины и "жена Цезаря - ВНЕ подозрений" (с)?! ))) А чего тогда с Навальным такой схемы не было... ))) и было НАПЕРЁД всё ясно тем же ИСКперДам... ещё за месяц-два ДО события?! ))) Как-то двойные стандарты-с имеют место-с быть-с... )))
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