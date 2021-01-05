В Норвегии умерли двое получивших вакцину от коронавируса

Два человека, сделавшие прививку от коронавируса, умерли в Норвегии. Об этом сообщило во вторник Норвежское агентство лекарственных средств.



«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — цитирует сообщение ТАСС.



Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.



Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.

