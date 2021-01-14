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Росздравнадзор допустил регистрацию в России иностранных вакцин от коронавируса

Глава Росздравнадзора допустила, что в России будут зарегистрированы нероссийские препараты от COVID-19, в том числе немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech.

«Никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», — цитирует 14 января заявление Аллы Самойловой ТАСС.

По ее словам, это касается и разработки от Pfizer и BioNTech. Для начала препарат должен пройти официальную регистрацию в РФ и подтверждение качества.

При этом в ведомстве пока отказали частным клиникам в использовании иностранной вакцины. В Pfizer заявили об интересе и к регистрации и на российском рынке.

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Комментарии (3)

local_
Мне трудно сравнивать вакцины,я не специалист.НО почти во всех случая,когда врачи выписывали какие либо лекарства мне или моим родным,они говорили:есть возможность-купите ИМПОРТНОЕ лекарство.
dragvs
Обязаны это сделать в кратчайшие сроки. Тем более что с российской вакциной есть проблемы и задержки.
alchena
обязаны зарегистрировать, у человека должен быть выбор, он не виноват, что родился в россии
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