Росздравнадзор допустил регистрацию в России иностранных вакцин от коронавируса

Глава Росздравнадзора допустила, что в России будут зарегистрированы нероссийские препараты от COVID-19, в том числе немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech.



«Никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», — цитирует 14 января заявление Аллы Самойловой ТАСС.

По ее словам, это касается и разработки от Pfizer и BioNTech. Для начала препарат должен пройти официальную регистрацию в РФ и подтверждение качества.

При этом в ведомстве пока отказали частным клиникам в использовании иностранной вакцины. В Pfizer заявили об интересе и к регистрации и на российском рынке.