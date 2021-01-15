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Десятки человек в Голландии пожаловались на «побочки» вакцины от Pfizer. У некоторых наблюдаются «тяжелые аллергические реакции»

Побочные эффекты у немецко-американской вакцины от коронавируса обнаружили в Нидерландах.

«Около сотни человек сообщили о побочных эффектах вакцины Pfizer/BioNTech», — рассказал 15 января голландский телеканал NOS со ссылкой на центр Lareb, занимающийся выявлением «побочек».

Чаще всего прошедшие вакцинацию жаловались на такие симптомы, как сыпь, опухоль вокруг глаз, головную боль и утомляемость. В двух случаях речь шла о тяжелых аллергических реакциях. «Всем этим людям помогли, и они быстро выздоровели», — уточнили в Lareb.

Из-за возникающих побочных эффектов Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало следить за привитыми в течение 15 минут после инъекции.

Нидерланды начали вакцинацию медицинских работников 6 января. По последним данным, процедуру прошли около 47 тысяч человек. С начала пандемии в стране выявили уже 896 тысяч случаев COVID-19.

Россияне не могут привиться вакциной от Pfizer. При этом Росздравнадзор допустил регистрацию в России иностранных препаратов от коронавируса. Pfizer уже заявили об интересе к выходу на российский рынок.

Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своих вакцин от COVID-19. ЕС делает основную ставку при массовой вакцинации именно на этот препарат. Хакеры уже слили в Сеть документы об этой вакцине, которые они получили при кибератаке на Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

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Комментарии (16)

Piter Russo
И чего же в этом удивительного? Тестировали ее малое количество времени, зарегистрирована на пременение в экстренных случаях в по упращенной регистрации. Аутоиммунных реакций на рнк вакцину - и должно быть больше чем на векторную или рекомбенированную белковую.
Мы еще много интересного и ужасного узнаем по пфацзеровскую вакцину.
alanery
не удивительно, антитела за три дня не образуются! я получил СПУТНИК ВИ. Титр антител больше 100. В норме около 20. От прививки Пфайзер в Норвегии умерло уже 23, в Германии 10. Ждите своих покровителей дальше... :-)
arbidol
Как...неожиданно.
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