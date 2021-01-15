Десятки человек в Голландии пожаловались на «побочки» вакцины от Pfizer. У некоторых наблюдаются «тяжелые аллергические реакции»

Чаще всего прошедшие вакцинацию жаловались на такие симптомы, как сыпь, опухоль вокруг глаз, головную боль и утомляемость. В двух случаях речь шла о тяжелых аллергических реакциях. «Всем этим людям помогли, и они быстро выздоровели», — уточнили в Lareb.

«Около сотни человек сообщили о побочных эффектах вакцины Pfizer/BioNTech», — рассказал 15 января голландский телеканал NOS со ссылкой на центр Lareb, занимающийся выявлением «побочек».

Побочные эффекты у немецко-американской вакцины от коронавируса обнаружили в Нидерландах.

Из-за возникающих побочных эффектов Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало следить за привитыми в течение 15 минут после инъекции.



Нидерланды начали вакцинацию медицинских работников 6 января. По последним данным, процедуру прошли около 47 тысяч человек. С начала пандемии в стране выявили уже 896 тысяч случаев COVID-19.



Россияне не могут привиться вакциной от Pfizer. При этом Росздравнадзор допустил регистрацию в России иностранных препаратов от коронавируса. Pfizer уже заявили об интересе к выходу на российский рынок.