Арендованный кроссовер уехал от программиста в деревню под Петербургом и через полчаса попался в соседней

Любители корейских машин похитили в Петербурге арендованный кроссовер и увезли его в деревню во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобиль отследили по маячку.
Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера 25 января с сообщением об угоне в полицию Невского района обратился 31-летний петербуржец, работающий программистом в одной из городских IT-компаний. Он рассказал, что между 20:15 и 21:48 того же дня от дома 19 по улице Латышских Стрелков неизвестный злоумышленник похитил серый Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. Кроссовер принадлежит ООО «Хендэ мотор СНГ» и у заявителя находится в аренде. Ущерб он оценил в 2 миллиона рублей.
Выяснилось, что автомобиль оборудован GPS-маячком и, по его данным, находится в Новосаратовке Всеволожского района Ленобласти. Информацию передали нарядам полиции. В половине одиннадцатого часа вечера машину нашли сотрудники ГИБДД — уже в соседней деревне Новосергиевке, возле дома 38.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.