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У сотрудника ФССП угнали пожилую «семерку» в Пушкине. Нашли машину, когда ее тащили на тросе

В Петербурге угонщики похитили автомобиль у пристава. Немолодые уже «Жигули» нашли на следующий день: машину тащили на тросе другие «Жигули».

Как стало известно «Фонтанке», утром 24 января в полицию Пушкинского района Петербурга обратился 34-летний специалист ФССП. Мужчина сообщил, что между половиной десятого вечера 23 января и 9 утра 24 января от дома 9 по Петербургскому шоссе кто-то похитил его темно-вишневый ВАЗ-2107 2006 года выпуска. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

В 1:50 25 января сотрудники ГИБДД задержали похищенную «семерку» на пересечении Красносельского шоссе и Соболевской дороги в Пушкине. Машину буксировал на тросе ВАЗ-2106. Управлявшего «шестеркой» 35-летнего жителя Ленобласти опросили и отпустили. За рулем «семерки» сидел 30-летний житель Пушкина с богатым списком судимостей, в том числе за кражи и угоны. Мужчина был задержан.

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Комментарии (4)

yar_5e4cc335310b6
Это скорее прибыль владельца. За него бесплатно утилизировали это недоразумение.
O-o!
Человек себе во дворе запчасти нашел, что вы, право...
Батарейкин
Дайте угадаю! - Цезарь Сателлит???????
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