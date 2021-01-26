У сотрудника ФССП угнали пожилую «семерку» в Пушкине. Нашли машину, когда ее тащили на тросе

В Петербурге угонщики похитили автомобиль у пристава. Немолодые уже «Жигули» нашли на следующий день: машину тащили на тросе другие «Жигули».



Как стало известно «Фонтанке», утром 24 января в полицию Пушкинского района Петербурга обратился 34-летний специалист ФССП. Мужчина сообщил, что между половиной десятого вечера 23 января и 9 утра 24 января от дома 9 по Петербургскому шоссе кто-то похитил его темно-вишневый ВАЗ-2107 2006 года выпуска. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).