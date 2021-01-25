Hyundai Santa Fe уехал от владельца с платной парковки в «Пулково», не простояв и часа

Петербургские угонщики похитили корейский кроссовер прямо с платной стоянки аэропорта «Пулково». Их «коллеги» из Ленобласти оставили без японского кроссовера сотрудника научно-исследовательского технологического института, пока тот работал.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 января в полицию Московского района Петербурга обратился 56-летний житель Сертолово. Мужчина рассказал, что между 9:10 21 января и 16:00 24 января неизвестный преступник похитил его синий Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска с платной парковки аэропорта «Пулково». Ущерб он оценил в 2,7 миллиона рублей.