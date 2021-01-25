Hyundai Santa Fe уехал от владельца с платной парковки в «Пулково», не простояв и часа

Петербургские угонщики похитили корейский кроссовер прямо с платной стоянки аэропорта «Пулково». Их «коллеги» из Ленобласти оставили без японского кроссовера сотрудника научно-исследовательского технологического института, пока тот работал.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 января в полицию Московского района Петербурга обратился 56-летний житель Сертолово. Мужчина рассказал, что между 9:10 21 января и 16:00 24 января неизвестный преступник похитил его синий Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска с платной парковки аэропорта «Пулково». Ущерб он оценил в 2,7 миллиона рублей.
Полицейские отсмотрели записи камер, установленных на выезде с парковки, и обнаружили, что с нее «Хёндэ» уехал 21 января в 9:56. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
В Сосновом Бору в полицию с сообщением об угоне обратился 61-летний инженер-электрик НИТИ. Его серебристый Mitsubishi Outlander 2019 года пропал от дома 72 по Копорскому шоссе, где мужчина работает, между полуднем и 8 часами вечера 24 января. По факту угона возбуждено уголовное дело по той же статье.