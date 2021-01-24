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«Я понимаю, что молодежь наша в трудном положении. Маргарита Юдина простила ударившего ее полицейского и уехала долечиваться в область

Маргарита Юдина, которая накануне получила от полицейского удар ногой в живот, заявила, что не держит зла. Из НИИ им. Джанелидзе ее перевели в другую больницу.

Видео с заявлением Юдиной вечером 24 января опубликовал телеканал «Рен-ТВ». «Обидчика я простила, потому что понимаю, что молодежь наша в трудном положении, — говорит пострадавшая. — Я не держу зла. Я православный человек, я прощаю всех». Женщину по ее просьбе перевели в Лужскую ЦРБ поближе к дому.

МВД извинялось за произошедшее дважды. Сначала это сделал начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка. Затем в НИИ им. Джанелидзе, где лежала Юдина, с букетом хризантем прибыл центральный персонаж этой истории — сам полицейский, ударивший 54-летнюю женщину. Он назвал произошедшее личной трагедией и сослался на несколько обстоятельства — в частности, применение к нему газа и запотевшее забрало. Про газ говорить трудно, а вот поднятое забрало на видео с места событий заметно отчетливо.

Накануне вечером женщину пнул в живот сотрудник полка патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт.

В российских городах 23 января прошли массовые протесты после задержания Алексея Навального на 30 суток и выпущенного его командой фильма о дворце на 100 миллиардов рублей.

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Комментарии (2)

hal9000
Да постановка это все..театры сейчас закрыты..актерам надо как то зарабатывать..в Москве бы еще можно поверить а Петрбург..количество безработных актеров и актрис на квадратный метр зашкаливает..так что..трагические актеры..что то из Шекспира..
Павел Павлов
Позор Петербургского главка МВД.Горожане начнут плевать в сотрудников.Но тем не привыкать.
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