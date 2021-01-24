«Я понимаю, что молодежь наша в трудном положении. Маргарита Юдина простила ударившего ее полицейского и уехала долечиваться в область

Маргарита Юдина, которая накануне получила от полицейского удар ногой в живот, заявила, что не держит зла. Из НИИ им. Джанелидзе ее перевели в другую больницу.



Видео с заявлением Юдиной вечером 24 января опубликовал телеканал «Рен-ТВ». «Обидчика я простила, потому что понимаю, что молодежь наша в трудном положении, — говорит пострадавшая. — Я не держу зла. Я православный человек, я прощаю всех». Женщину по ее просьбе перевели в Лужскую ЦРБ поближе к дому.



МВД извинялось за произошедшее дважды. Сначала это сделал начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка. Затем в НИИ им. Джанелидзе, где лежала Юдина, с букетом хризантем прибыл центральный персонаж этой истории — сам полицейский, ударивший 54-летнюю женщину. Он назвал произошедшее личной трагедией и сослался на несколько обстоятельства — в частности, применение к нему газа и запотевшее забрало. Про газ говорить трудно, а вот поднятое забрало на видео с места событий заметно отчетливо.