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«У меня к вам никаких претензий». Полиция Петербурга заявила о встрече с получившей ногой в живот пациенткой

Представитель петербургской полиции принес извинения 54-летней Маргарите Юдиной, госпитализированной после удара ногой в живот. Если верить опубликованной аудиозаписи, женщина претензий к силовикам не имеет.

Как сообщили «Фонтанке» 24 января в ГУ МВД Петербурга и области, накануне начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка посетил 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму на площади Восстания.

«От имени ГУ МВД Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Полицейский пообещал тщательно со всей объективностью разобраться в данной ситуации и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей», — заявили в пресс-службе.

В Сети появилась аудиозапись, якобы выполненная на встрече Музыки и Юдиной. «Не, у меня к вам никаких претензий нет и не было», — отвечает женский голос в ответ на слова полковника.

«Фонтанка» пообщалась с очевидцами избиения Юдиной на площади Восстания.

«Извинения кажутся странными. Вчера женщина спрашивала нас, записал ли кто-нибудь видео ее встречи с полицейским, и говорила, что обратится в суд», — вспомнил один из очевидцев.

Юдину госпитализировали в НИИ скорой помощи Джанелидзе. Данные о ее здоровье больница сообщать отказывается. Telegram-канал «Подъем» опубликовал цитату директора НИИ Вадима Мануковского о великолепном самочувствии пациентки, и что он бы ее уже выписал. В разговоре с «Фонтанкой» Мануковский заявил, что таких слов не произносил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (43)

Валерий Мазнев
Здоровья женщине, менту-тюрьму!
Редиска Здесь
Если ей еще намекнули, что после выписки из больницы она имеет шанс отправиться в тюрьму за участие в несанкционированном митинге, то вполне вероятно, что она не хочет связываться.
Asus
Интересно, а велосипедиста которого избивали на площади восстания, будут разбираться?
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