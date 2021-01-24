«У меня к вам никаких претензий». Полиция Петербурга заявила о встрече с получившей ногой в живот пациенткой

«От имени ГУ МВД Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Полицейский пообещал тщательно со всей объективностью разобраться в данной ситуации и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей», — заявили в пресс-службе.

Как сообщили «Фонтанке» 24 января в ГУ МВД Петербурга и области, накануне начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка посетил 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму на площади Восстания.

Представитель петербургской полиции принес извинения 54-летней Маргарите Юдиной, госпитализированной после удара ногой в живот. Если верить опубликованной аудиозаписи, женщина претензий к силовикам не имеет.

В Сети появилась аудиозапись, якобы выполненная на встрече Музыки и Юдиной. «Не, у меня к вам никаких претензий нет и не было», — отвечает женский голос в ответ на слова полковника.

«Фонтанка» пообщалась с очевидцами избиения Юдиной на площади Восстания.

«Извинения кажутся странными. Вчера женщина спрашивала нас, записал ли кто-нибудь видео ее встречи с полицейским, и говорила, что обратится в суд», — вспомнил один из очевидцев.

Юдину госпитализировали в НИИ скорой помощи Джанелидзе. Данные о ее здоровье больница сообщать отказывается. Telegram-канал «Подъем» опубликовал цитату директора НИИ Вадима Мануковского о великолепном самочувствии пациентки, и что он бы ее уже выписал. В разговоре с «Фонтанкой» Мануковский заявил, что таких слов не произносил.