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«Для меня это личная трагедия». Как извинялся пнувший женщину в живот полицейский

Телеграм-каналы распространили видео встречи петербурженки Маргариты Юдиной со своим обидчиком — полицейским, пнувшим женщину в живот на акции протеста. Он принес «глубочайшие извинения» и подарил цветы.

Как следует из видео, к Юдиной в НИИ скорой помощи полицейский пришел с хризантемами. Пациентка извинилась за лежачее положение.

«Сесть не могу», — оправдывалась она. После удара полицейским ботинком она отлетела на асфальт, ударилась головой и попала в кардиохирургическую реанимацию.

Сотрудник, чье лицо скрывала медицинская маска, произнес оправдательную речь: «Поверьте, очень сложное время для полиции было. Наложение факторов. За 5 минут до этого меня газом буквально залили. Запотело забрало. Я не видел, что происходит».

«Фонтанка» еще раз покажет видео встречи Юдиной и сотрудника на площади Восстания. Запотевшее забрало поднято, а времени разглядеть половозрастные характеристики Юдиной было, кажется, достаточно.

«Фонтанка.ру»

По словам полицейского, для него ситуация стала шоком.

«Когда я узнал, что произошло... Для меня это личная трагедия», — сказал гость.

Маргарита Юдина была настроена благосклонно. Она назвала цветочки хорошенькими, приняла извинения и на прощание напутствовала полицейского: «С богом».

Встреча проходила под контролем руководства сотрудника. За кадром женский голос, принадлежащий, судя по контексту, начальнице гостя, произнес: «Он у нас хороший. Он не специально, он не хотел».

Маргариту Юдину подготовили к выписке в рекордные сроки. Из реанимации ее выписали менее чем через сутки, вечером 24 января она покинула НИИ Джанелидзе.

Об уголовном деле в отношении полицейского не сообщалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (137)

264022111
Такая политика Государства точно до добра не доведет. Недовольного народа больше, чем ваших "космонавтов". Вчерашний день частично это показал. Шлемом в футбол играли. Ещё немного перегнуть, и бункер атакуют, как в Штатах Сенат. Тогда..... Оййй, мама...
264022111
Обычно я лояльно отношусь ко всем этим оппозиционным мероприятиям. Живу и живу. Но в этот раз пукан рванул, все таки. Столько вранья и лицемерия от властей я ещё не видел за свои 40 лет. Повторюсь ещё раз, позорище на весь мир. Обращаясь к бункеру: "Это фиаско, братан".
264022111
Позорище на весь мир. Сначала пинают, а потом извиняются. И очень странно, что у женщины, попавшей в реанимацию, "нет претензий". Бредово даже слышать. Подонка посадить. Из всего незаконного в прошедшей "прогулке" данный вопиющий инцидент - единственное незаконное.
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