Как следует из видео, к Юдиной в НИИ скорой помощи полицейский пришел с хризантемами. Пациентка извинилась за лежачее положение.

Телеграм-каналы распространили видео встречи петербурженки Маргариты Юдиной со своим обидчиком — полицейским, пнувшим женщину в живот на акции протеста. Он принес «глубочайшие извинения» и подарил цветы.

Сотрудник, чье лицо скрывала медицинская маска, произнес оправдательную речь: «Поверьте, очень сложное время для полиции было. Наложение факторов. За 5 минут до этого меня газом буквально залили. Запотело забрало. Я не видел, что происходит».

«Сесть не могу», — оправдывалась она. После удара полицейским ботинком она отлетела на асфальт, ударилась головой и попала в кардиохирургическую реанимацию.

«Фонтанка» еще раз покажет видео встречи Юдиной и сотрудника на площади Восстания. Запотевшее забрало поднято, а времени разглядеть половозрастные характеристики Юдиной было, кажется, достаточно.

По словам полицейского, для него ситуация стала шоком.

«Когда я узнал, что произошло... Для меня это личная трагедия», — сказал гость.

Маргарита Юдина была настроена благосклонно. Она назвала цветочки хорошенькими, приняла извинения и на прощание напутствовала полицейского: «С богом».

Встреча проходила под контролем руководства сотрудника. За кадром женский голос, принадлежащий, судя по контексту, начальнице гостя, произнес: «Он у нас хороший. Он не специально, он не хотел».

Маргариту Юдину подготовили к выписке в рекордные сроки. Из реанимации ее выписали менее чем через сутки, вечером 24 января она покинула НИИ Джанелидзе.

Об уголовном деле в отношении полицейского не сообщалось.