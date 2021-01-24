Пострадавшая от ноги полицейского петербурженка покинула НИИ Джанелидзе

Маргарита Юдина выписана из кардиохирургической реанимации НИИ Джанелидзе после травматичного общения с полицейским на митинге в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 24 января.

Петербурженку госпитализировали накануне. На несанкционированной акции 54-летнюю женщину пнул в живот полицейский. Горожанка упала и сильно ударилась головой. Очевидцы помогли ей добраться до медпункта на Московском вокзале, затем её увезли в НИИ Джанелидзе. Информация о состоянии пациентки в течение суток была противоречивой. СМИ, ссылаясь на неназванные источники, говорили о тяжёлых травмах. Директор НИИ Вадим Мануковский в беседе с изданием «Подъем» оценил самочувствие Юдиной как «великолепное». Но в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» опроверг эти слова.