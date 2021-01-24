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Пострадавшая от ноги полицейского петербурженка покинула НИИ Джанелидзе

Маргарита Юдина выписана из кардиохирургической реанимации НИИ Джанелидзе после травматичного общения с полицейским на митинге в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 24 января.

Петербурженку госпитализировали накануне. На несанкционированной акции 54-летнюю женщину пнул в живот полицейский. Горожанка упала и сильно ударилась головой. Очевидцы помогли ей добраться до медпункта на Московском вокзале, затем её увезли в НИИ Джанелидзе. Информация о состоянии пациентки в течение суток была противоречивой. СМИ, ссылаясь на неназванные источники, говорили о тяжёлых травмах. Директор НИИ Вадим Мануковский в беседе с изданием «Подъем» оценил самочувствие Юдиной как «великолепное». Но в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» опроверг эти слова.

Официально личность полицейского не установлена. Однако ГУ МВД отчиталось извинениями перед пострадавшей. Юдина претензий к полиции не имеет, следует из опубликованной в телеграм-каналах аудиозаписи ее встречи с начальником охраны общественного порядка Петербурга Сергеем Музыкой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Поликарп Крепкий
Сказали-же, сидеть дома— нет, надо любопытной бабе посмотреть...а чё там такое? Может чё дают? Ну и получила по любопытной голове. И извинятся не за что. Может ещё на колени перед ними встать.
lamer
Оказалась симулянткой. Недостаточно сыгранная провокация. Господа революционеры, тщательнее прорабатывайте провокационные мероприятия.
zenotr
пострадавшая даже заявление писать не будет?
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