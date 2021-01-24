Информация о здоровье Юдиной в течение дня была одновременно скудной и противоречивой. СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о переводе пациентки в реанимацию и ее тяжелом состоянии. Она получила травму головы после падения на асфальт.

«Да, это так», — сказал он и повесил трубку.

Из кардиохирургической реанимации НИИ скорой помощи Джанелидзе выписывают 54-летнюю Маргариту Юдину, получившую травму при встрече с ногой полицейского.

Вадим Мануковский, по данным телеграм-канала «Подъем», наоборот, называл самочувствие Юдиной «великолепным» и утверждал, что ее можно выписывать.

«Фонтанке» Мануковский опроверг свои слова.

«Я такого [о самочувствии и выписке] не говорил», — заявил директор, уточнив, что по этому поводу будет созвана пресс-конференция, а за комментариями просил обращаться в комитет здравоохранения.

Комздрав сообщал, что информацию о состоянии Юдиной расскажут в правительстве Петербурга в течение дня.

К вечеру здоровье Маргариты Юдиной улучшилось настолько, что показаний к стационарному лечению не осталось.

Полиция Петербурга сообщила, что пострадавшей от ноги полицейского принесены извинения. Юдина претензий к ГУ МВД не имеет, следует из опубликованной в телеграм-каналах аудиозаписи ее встречи с начальником охраны общественного порядка Петербурга Сергеем Музыкой. Полковник факт встречи с Юдиной «Фонтанке» подтвердить не смог.

Официально личность полицейского, пнувшего Юдину, не установлена.