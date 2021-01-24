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НИИ Джанелидзе готовит к выписке пациентку, получившую ногой в живот от полицейского

Из кардиохирургической реанимации НИИ скорой помощи Джанелидзе выписывают 54-летнюю Маргариту Юдину, получившую травму при встрече с ногой полицейского.

Подготовку пациентки к выписке «Фонтанке» вечером 24 января подтвердил директор НИИ Вадим Мануковский.

«Да, это так», — сказал он и повесил трубку.

Информация о здоровье Юдиной в течение дня была одновременно скудной и противоречивой. СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о переводе пациентки в реанимацию и ее тяжелом состоянии. Она получила травму головы после падения на асфальт.

«Фонтанка.ру»

Вадим Мануковский, по данным телеграм-канала «Подъем», наоборот, называл самочувствие Юдиной «великолепным» и утверждал, что ее можно выписывать.

«Фонтанке» Мануковский опроверг свои слова.

«Я такого [о самочувствии и выписке] не говорил», — заявил директор, уточнив, что по этому поводу будет созвана пресс-конференция, а за комментариями просил обращаться в комитет здравоохранения.

Комздрав сообщал, что информацию о состоянии Юдиной расскажут в правительстве Петербурга в течение дня.

К вечеру здоровье Маргариты Юдиной улучшилось настолько, что показаний к стационарному лечению не осталось.

Полиция Петербурга сообщила, что пострадавшей от ноги полицейского принесены извинения. Юдина претензий к ГУ МВД не имеет, следует из опубликованной в телеграм-каналах аудиозаписи ее встречи с начальником охраны общественного порядка Петербурга Сергеем Музыкой. Полковник факт встречи с Юдиной «Фонтанке» подтвердить не смог.

Официально личность полицейского, пнувшего Юдину, не установлена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

261847251
Прям из реанимации - и на выписку?
Алексей Свиридов
Наверное, всё-таки имеется в виду, что её выпишут из реанимации в общую палату. А то из реанимации на улицу - это как-то круто даже для нас.
Neva
Дана была команда сверху "здорова" на выход . Не зря начальство приезжало . Сейчас на скорой обратно домой отвезут .
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