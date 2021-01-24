В Купчино в квартире лопнул туристический баллон с газом. Пострадали двери и окна

В жилом доме на Малой Балканской улице в Петербурге лопнул баллон с газом. Серьезных разрушений нет, но последствия разнесло по всем поверхностям.



Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, сообщение о взрыве баллона поступило около пяти часов вечера 24 января. Спасатели в квартире на 6 этаже дома 42 по Малой Балканской обнаружили источник разрушений — баллон с газом 0,5 литра, которым пользуются, например, туристы.



Пожара в квартире не было, но спать хозяевам будет прохладно. Волна повредила двери между комнатами и на лоджию, стекла тоже разбиты. Кроме того, поплавились фасады кухни. Потолок тоже задело.

