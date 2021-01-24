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В Купчино в квартире лопнул туристический баллон с газом. Пострадали двери и окна

В жилом доме на Малой Балканской улице в Петербурге лопнул баллон с газом. Серьезных разрушений нет, но последствия разнесло по всем поверхностям.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, сообщение о взрыве баллона поступило около пяти часов вечера 24 января. Спасатели в квартире на 6 этаже дома 42 по Малой Балканской обнаружили источник разрушений — баллон с газом 0,5 литра, которым пользуются, например, туристы.

Пожара в квартире не было, но спать хозяевам будет прохладно. Волна повредила двери между комнатами и на лоджию, стекла тоже разбиты. Кроме того, поплавились фасады кухни. Потолок тоже задело.

Сами жители целы и невредимы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

261844081
Смысл публиковать новость, ни к чему не ведущую. Почему взрыв случился? Было бы полезно узнать эту информацию, а не адрес и тд
bluxer
Не хотел бы иметь таких соседей.
lamer
Яхты тут вообще ни при чем. Основное отличие взрыва от горения (даже гремучей смеси) - это скорость. Таки, в данном случае, произошло возгорание, сопровождающееся хлопком.
Предполагаю, что владелец перезаправлял баллон, а дальше возможны сочетания: несоблюдение веса, негерметичность, внутренние напряжения и дефекты материала неопрессованной емкости.
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