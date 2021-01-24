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«Тебе палку зарубить? Забери меня тогда, а их отпусти». Самое трогательное задержание на митинге попало на видео

Петербуржец, который сдался полицейскому, чтобы защитить пару прохожих, попал в объектив камеры смартфона. 24 января запись распространилась в соцсетях.

О самом трогательном задержании накануне писала «Фонтанка», фотограф издания стал свидетелем этой сцены. На улице Гончарной в Петербурге полицейский в броне и с дубинкой схватил за куртку молодого человека. Его девушка начала плакать. «За что задерживаете?» — вступились очевидцы, добавляя, что пара просто стояла на тротуаре.

«Тебе палку зарубить? Забери меня тогда, а их отпусти», — заявил высокий мужчина и вышел вперёд. Полицейский взял его под руку и отвёл в автозак.

vk.com/spb_today

Толпа проводила его аплодисментами.

По данным «ОВД-Инфо», 23 января на несогласованной акции в Петербурге задержали 523 человека. На митинге удар по голове получила петербурженка Софья Няттиева, её госпитализировали. Также возле Московского вокзала сотрудник полка патрульно-постовой службы пнул ногой 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщина упала и сильно ударилась головой, скорая забрала её в НИИ Джанелидзе. Медики отказываются комментировать её состояние. Подробно о том, как прошли протестные гулянья, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (21)

LiChaBaTa
Но ведь твари! Подлые твари, а не сотрудники полиции! Готов ответить за свои слова в суде!
265038705
А вот вам и скрепы !
local_
Тварь,наслаждается властью над людьми.Был бы нормальный не стал бы цепляться к этой паре.
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