Петербуржец, который сдался полицейскому, чтобы защитить пару прохожих, попал в объектив камеры смартфона. 24 января запись распространилась в соцсетях.

О самом трогательном задержании накануне писала «Фонтанка», фотограф издания стал свидетелем этой сцены. На улице Гончарной в Петербурге полицейский в броне и с дубинкой схватил за куртку молодого человека. Его девушка начала плакать. «За что задерживаете?» — вступились очевидцы, добавляя, что пара просто стояла на тротуаре.

«Тебе палку зарубить? Забери меня тогда, а их отпусти», — заявил высокий мужчина и вышел вперёд. Полицейский взял его под руку и отвёл в автозак.