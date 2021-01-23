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В центре Петербурга ночью задержали липового росгвардейца

Мужчину в форме сотрудника Росгвардии задержали в ночь на 23 января в центре Петербурга. Неожиданная встреча с нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны его не обрадовала настолько, что он попытался скрыться.

Новость дополняется.

Фото: пресс-служба Росгвардии
Фото: пресс-служба Росгвардии

Документов у мужчины при себе не оказалось, и ему пришлось проехать в 78-й отдел полиции для разбирательств, сообщили в пресс-службе петербургского управления Росгвардии.

В ходе проверки выяснилось, что он не является сотрудником правоохранительных органов и ранее был неоднократно судим.

Мотивы поступка выясняет полиция.

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Комментарии (10)

Михаил Петров-Водкин
Собирался с утра протестующих штрафовать, но менты не захотели поляной делиться.
вадики
Тю!!!!!А шо????На генеральски погоны и шаровары грошей не хватило????
RemyMartin
Обмельчал уголовный мир. Вроде ментовский клифт в падлу надевать.
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