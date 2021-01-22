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«Блокадный дневник» получил «Золотого орла» как лучший фильм. Но восстание декабристов собрало больше

В Москве 22 января подвели итоги премии «Золотой орел». Лучшим фильмом был назван «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Но по количеству наград всех обошел фильм Андрея Кравчука «Союз спасения». Лента о восстании декабристов получила шесть статуэток — за лучшую мужскую роль второго плана (Александр Домогаров), лучшую операторскую работу (Игорь Гринякин), работу художника-постановщика (Сергей Агин), художника по костюмам (Екатерина Шапкайц), звукорежиссера (Павел Дореули) и художника по гриму и пластическим спецэффектам (Татьяна Вавилова).

Лучшим режиссером Национальная Академия кинематографических искусств и наук России по итогам 2020 года назвала Андрея Кончаловского за ленту «Дорогие товарищи». Надежда Михалкова сняла лучший короткометражный фильм «One mango, please». Лучшим актером и актрисой признаны, соответственно, Юрий Борисов («Калашников») и Мария Аронова («Лед 2»). А лучшим мультфильмом назвали «Хозяйку медной горы» Дмитрия Геллера.

Согласно справке на сайте премии, кинонаграда «Золотой орел» присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Национальной Академии кинематографических искусств и наук России (президент — режиссер Владимир Наумов, снявший совместно с Александром Аловым такие картины, как «Бег», «Тегеран-43»). Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет. Награда была учреждена в 2002 году.

В октябре 2020 года фильм «Блокадный дневник» получил гран-при 42-го Московского международного кинофестиваля.

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Комментарии (1)

Тень Отца
мда уж... какие премии - такие и фильмы, кучка "интеллихентов" награждает сама себя... и снимает подобные лжеистроические и откровенно провокационные отрыжки сами для себя
Баир Иринчеев, настоящий ленинградский историк, отлично разобрал этот дневник, всем советую ролик
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