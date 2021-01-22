FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Смерть чиновника» с вертолётом и телефонами. В Сети появилась короткометражка Александра Золотухина

На онлайн-платформе российского фестивального кино «Пилигрим» в открытом доступе появилась короткометражка Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, снятая по мотивам чеховской «Смерти чиновника». Картина будет доступна для просмотра ближайшие две недели.

Режиссёр дал истории название «Споткнуться» и перенёс классический сюжет в современность: в кадре появляются телефоны, а один из героев пользуется личным вертолетом. Картина была снята в 2019 году, производством занимался «Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)». Хронометраж — 17 минут.

Полнометражный дебют Золотухина «Мальчик русский» 2020 года — это фильм о Первой мировой и судьбе новобранца, который, теряя зрение, становится «слухачом». Главную роль в картине исполнил выпускник петербургского детдома Владимир Королёв.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний