«Смерть чиновника» с вертолётом и телефонами. В Сети появилась короткометражка Александра Золотухина

На онлайн-платформе российского фестивального кино «Пилигрим» в открытом доступе появилась короткометражка Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, снятая по мотивам чеховской «Смерти чиновника». Картина будет доступна для просмотра ближайшие две недели.
Режиссёр дал истории название «Споткнуться» и перенёс классический сюжет в современность: в кадре появляются телефоны, а один из героев пользуется личным вертолетом. Картина была снята в 2019 году, производством занимался «Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)». Хронометраж — 17 минут.
Полнометражный дебют Золотухина «Мальчик русский» 2020 года — это фильм о Первой мировой и судьбе новобранца, который, теряя зрение, становится «слухачом». Главную роль в картине исполнил выпускник петербургского детдома Владимир Королёв.