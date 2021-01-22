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Мартин Скорсезе готовит документалку об иностранцах, изменивших Америку

Мартин Скорсезе снимет документальную ленту «Оратория» (The Oratorio) об иностранцах в Америке и о том, как они формировали образ Нью-Йорка и меняли правила жизни. Как рассказало издание Deadline, режиссёр изучил биографии нескольких человек, среди которых — испанская певица Мария Малибран, исполнившая арию Церлины при первом исполнении оперы «Дон Жуан» в Америке в 1826 году, а также итальянский либреттист Лоренцо да Понте, который стал организатором этого события.

Среди других героев фильма — уроженец Гаити Пьер Туссен. Бывший раб, попав в Штаты в 1787 году, он стал одним из самых значимых благотворителей своего времени и помог собрать деньги на строительство собора Святого Патрика в Нью-Йорке.

Продюсером картины «Оратория» назначены Мэри Энн Ротберг, Джонатан Манн и Алекс Байер. Известно, что хронометраж ленты — 66 минут. Точная дата выхода на экраны не сообщается.

Ближайшая к премьере новая крупная работа Мартина Скорсезе, создавшего «Банды Нью-Йорка», «Волка с Уолл-стрит» и «Ирландца», — «Убийцы цветочной луны».

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Комментарии (3)

Дмитрий Миленин
про паровозик у которого получилось
а у многих не получится никогда
Жизнелюб
Про Россию такое можно снять только в очень далеких временах. А ведь было!
Спасибо вам Монферан и Трезини, за прекрасный наш город!

Хотелось бы сохранить его от современного убожества наступающего на прекрасную классику.
MuCephei_88
У нас свои "госзаказы", у штатов свои.
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