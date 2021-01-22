Мартин Скорсезе готовит документалку об иностранцах, изменивших Америку

Мартин Скорсезе снимет документальную ленту «Оратория» (The Oratorio) об иностранцах в Америке и о том, как они формировали образ Нью-Йорка и меняли правила жизни. Как рассказало издание Deadline, режиссёр изучил биографии нескольких человек, среди которых — испанская певица Мария Малибран, исполнившая арию Церлины при первом исполнении оперы «Дон Жуан» в Америке в 1826 году, а также итальянский либреттист Лоренцо да Понте, который стал организатором этого события.



Среди других героев фильма — уроженец Гаити Пьер Туссен. Бывший раб, попав в Штаты в 1787 году, он стал одним из самых значимых благотворителей своего времени и помог собрать деньги на строительство собора Святого Патрика в Нью-Йорке.

