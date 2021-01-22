Трое мужчин пугали пассажиров метро припадком и «опасной вирусной инфекцией» в Москве

Как сообщает 22 января «МВД Медиа», в феврале 2020 года в вагоне поезда, ехавшего от станции «Полежаевская» до станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, один из пассажиров упал, изображая внезапный приступ, а двое его сообщников стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, напугав находившихся рядом граждан. Притворщики призывали всех быстро покинуть вагон, создав угрозу для пассажиров и дестабилизировав нормальную работу метрополитена.

Перед судом в Москве предстанут трое хулиганов, устроивших «показательное выступление» в столичном метрополитене. Они пугали пассажиров опасной болезнью прямо перед пандемией коронавируса.

Всех «артистов» задержали. Ими оказались двое москвичей и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что свою акцию в метро они спланировали заранее. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), первоначально — по части первой, но затем дело переквалифицировали на вторую.

В настоящее время следственное управление УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.