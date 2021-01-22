FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Трое мужчин пугали пассажиров метро припадком и «опасной вирусной инфекцией» в Москве

Перед судом в Москве предстанут трое хулиганов, устроивших «показательное выступление» в столичном метрополитене. Они пугали пассажиров опасной болезнью прямо перед пандемией коронавируса.

Как сообщает 22 января «МВД Медиа», в феврале 2020 года в вагоне поезда, ехавшего от станции «Полежаевская» до станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, один из пассажиров упал, изображая внезапный приступ, а двое его сообщников стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, напугав находившихся рядом граждан. Притворщики призывали всех быстро покинуть вагон, создав угрозу для пассажиров и дестабилизировав нормальную работу метрополитена.

Всех «артистов» задержали. Ими оказались двое москвичей и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что свою акцию в метро они спланировали заранее. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), первоначально — по части первой, но затем дело переквалифицировали на вторую.

В настоящее время следственное управление УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Oleg_I
Судам следует отграничивать хулиганство, ответственность за которое предусмотрена статьей 213 УК РФ, от других преступлений, в том числе совершенных лицом из хулиганских побуждений, в зависимости от содержания и направленности его умысла, мотива, цели и обстоятельств совершенных им действий.

Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г.
Oleg_I
А в чем, собственно, заключается "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу"???
Modest_5e4ce41f7533b
Дознавателю надо доказать связь хулиганов с берлинским пациентом и тогда награды и повышение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний