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Трое погибли в ДТП с пожаром в Оренбургской области. Машины сгорели почти полностью

Тяжелое ДТП унесло три жизни в Оренбургской области днем 22 января. После лобового столкновения сгорели два легковых автомобиля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области, на участке трассы «Орск — Новоорск» между селом Ударник и поселком Кумак лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Platz и Hyundai Solaris. Затем обе машины загорелись.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобили выгорели практически полностью, у одного осталась не тронутой огнем лишь задняя часть.

По данным пресс-службы МВД по Оренбургской области, в результате происшествия погибли три человека: мужчина в «Тойоте» и мужчина и женщина в «Хёндэ». Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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