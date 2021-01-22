Тяжелое ДТП унесло три жизни в Оренбургской области днем 22 января. После лобового столкновения сгорели два легковых автомобиля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области, на участке трассы «Орск — Новоорск» между селом Ударник и поселком Кумак лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Platz и Hyundai Solaris. Затем обе машины загорелись.
На кадрах с места ДТП видно, что автомобили выгорели практически полностью, у одного осталась не тронутой огнем лишь задняя часть.
По данным пресс-службы МВД по Оренбургской области, в результате происшествия погибли три человека: мужчина в «Тойоте» и мужчина и женщина в «Хёндэ». Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.