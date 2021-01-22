Охранника из Петербурга оставили без кроссовера на даче в Ленобласти. Заодно прихватили два телевизора и часы

Угонщики лишают жителей Петербурга корейских кроссоверов даже в Ленобласти. Вместе с Hyundai воры прихватили из дачного дома в Кировском районе и имущество поменьше.
Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 21 января в полицию Кировского района Ленобласти обратился 39-летний петербуржец, представитель охранной части компании, которая занимается недвижимостью. Он сообщил, что с 18 по 21 января из ДНП «Гаричи» Шумского поселения кто-то похитил его Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Кроме того, из строящегося дома пропали два телевизора и часы.
Общий ущерб мужчина оценил в 1 793 000 рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже в особо крупных размерах (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
В Петербурге любители корейских машин тоже не дремали. В полицию Московского района обратился 30-летний местный житель и рассказал, что между 20 часами 20 января и 17 часами 21-го от его дома на проспекте Космонавтов пропал принадлежащий ему красный KIA Sportage 2018 года. Стоимость автомобиля потерпевший оценил в 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по той же статье.