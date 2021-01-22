Охранника из Петербурга оставили без кроссовера на даче в Ленобласти. Заодно прихватили два телевизора и часы

Угонщики лишают жителей Петербурга корейских кроссоверов даже в Ленобласти. Вместе с Hyundai воры прихватили из дачного дома в Кировском районе и имущество поменьше.



Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 21 января в полицию Кировского района Ленобласти обратился 39-летний петербуржец, представитель охранной части компании, которая занимается недвижимостью. Он сообщил, что с 18 по 21 января из ДНП «Гаричи» Шумского поселения кто-то похитил его Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Кроме того, из строящегося дома пропали два телевизора и часы.