«Попытка переворота, которая дирижируется на Западе». Глава Ассоциации родительских комитетов требует запретить TikTok из-за призывов к протестам

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова требует запретить китайскую платформу для обмена видео TikTok из-за распространяющихся в социальной сети призывов к протестам. Об этом она заявила 21 января.



«Это западные социальные сети, они всячески нашими детьми манипулируют, чтобы вывести их на улицы и устроить здесь... как в соседних странах — на Украине и в Белоруссии. На протестах, безусловно, будут провокации и попытки превратить это в кровавые бойни. Если социальные сети раздают детям инструкции, как себя вести, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе. Там заранее ведётся обработка: и по поводу коррупции, и всяких ещё надуманных проблем про нашу страну. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим. Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улицы и менять режим», — цитирует Леткову «Подъём».