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«Попытка переворота, которая дирижируется на Западе». Глава Ассоциации родительских комитетов требует запретить TikTok из-за призывов к протестам

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова требует запретить китайскую платформу для обмена видео TikTok из-за распространяющихся в социальной сети призывов к протестам. Об этом она заявила 21 января.

«Это западные социальные сети, они всячески нашими детьми манипулируют, чтобы вывести их на улицы и устроить здесь... как в соседних странах — на Украине и в Белоруссии. На протестах, безусловно, будут провокации и попытки превратить это в кровавые бойни. Если социальные сети раздают детям инструкции, как себя вести, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе. Там заранее ведётся обработка: и по поводу коррупции, и всяких ещё надуманных проблем про нашу страну. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим. Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улицы и менять режим», — цитирует Леткову «Подъём».

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ планирует обратиться в Роскомнадзор.

После выхода расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» в соцсетях появились массовые призывы к выходу на митинги в поддержку задержанного политика. Петербургских родителей предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях, профилактические беседы также проводятся для студентов колледжей.

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Комментарии (21)

Antipode
Надо просто разрешить протест и организовать так чтобы было безопасно. Если опасно, то это обязанность старших объяснять как себя вести. Если этого не сделать, то скоро не только украинцы и белорусы, но и африканцы будут нам давать советы. По уровню жизни они уже нас обгоняют.
Never_Mind
Чем ближе к кремлевской кормушке, тем больше верноподданнических воплей о кругом/врагах. Скоро последуют призывы сплотиццо вокруг Геленджикского.
Postman
Прям чистый Совок на закате и такие же "активистки" как тогда
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