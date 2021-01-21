Фото: Елена Мишкинис/депутаты МО "Смольнинское"

Тринадцать депутатов муниципального образования «Смольнинское» провели вечер 20 января в отделении полиции, куда их забрали после попытки провести заседание. Официально - за нарушение антиковидных мер, ограничивающих проведение в зданиях мероприятий. Но по этой логике правоохранители могут с таким же успехом предъявить претензии и к смольнинским, и к парламентским заседаниям. От приехавшей группы поддержки здание УМВД защитили планом «Крепость».

Вечером 20 января у входа в здание муниципального образования «Смольного» собрались для проведения заседания 14 из 20 народных избранников. Вход оказался закрыт, несмотря на время — 4 часа дня. Впрочем, такая ситуация происходит уже не впервые: предыдущее заседание депутаты, например, провели на крыльце. А по регламенту в МО должны собираться каждую среду. За полчаса до этого было назначено заседание местной контрольно-счетной комиссии.



Чтобы понять, почему у совета вообще возникли трудности с проходом в зал заседания, надо вернуться почти на полтора года назад. Напомним, что в «Смольнинском» по итогам выборов в сентябре 2019 года партия власти потеряла большинство в совете. Состав поделился на два фронта: выдвиженцев от «Яблока» и движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Договориться между собой у избранников и местной администрации получается далеко не во всем, поэтому они с завидной регулярностью утыкаются в закрытые двери муниципалитета и в МО до сих пор не избран глава. Очередная попытка должна была состояться на последнем заседании.

Собравшиеся решили пройти в здание через расположенный со стороны Суворовского проспекта черный вход в досуговый центр «Зеленый слон» (муниципальное бюджетное учреждение) - там было открыто. И за неимением лучшего решили заседать прямо в коридоре МБУ — люди, что называется, уже привычные.

«Мы прямо в коридоре. Уложились в полчаса, все вопросы решили, направили депутатский запрос», - рассказал депутат Никита Юферев.



Параллельно, говорит депутат «Смольнинского» и глава реготделения «Яблока» Екатерина Кузнецова, члены совета вызвали полицию, чтобы заявить об отсутствии допуска в помещение муниципалитета. Приехавшие сотрудники полиции приняли заявление. «Сначала нам говорили покинуть помещение. А когда у нас заседание уже завершилось, мы хотели выйти, то нам просто перекрыли выход, очень долго не хотели говорить, что мы задержаны. Когда подъехал воронок и человек 10-12, нам сказали, что мы задержаны», - пояснила она.

На выходе полиция образовала «коридорчик», который упирался в открытую дверь микроавтобуса. Первым вывели депутата Никиту Юферева, сопротивление никто не оказывал. Все в автомобиль не влезли, и остальных рассадили по другим машинам. Так Юферев, Кузнецова, Дмитрий Балтруков, Дмитрий Палюга, Анна Киселева, Диана Серая, Александр Захаров, Елена Мишкинис, Марин Шпринг, Павел Безумов, Иван Чеботарь и Алексей Шавлов попали в 76 отделение полиции. Еще один депутат, Елена Бархатова, после того, как правоохранители озвучили, что члены совета могут быть задержаны, компанию покинула.



Алексей Воробьев

Официально им было объявлено, что все задержаны за нарушение 121 «антикоронавирусного» постановления Смольного. Напомним, что в городской закон об административных правонарушениях введен пункт 8.6.1 «Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».



Фото: депутаты МО "Смольнинское" Фото: депутаты МО "Смольнинское" Фото: депутаты МО "Смольнинское"

Тем временем временем к зданию полиции начала подтягиваться группа поддержки депутатов. Приехали их коллеги из муниципальных образований «Владимирский округ» и «Литейный округ», депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский. Попытки объяснить правоохранителям, что задержанные были в своем праве, не помогли. Зато через некоторое время собравшихся выставили на улицу, введя в здании план «Крепость». Он предусматривает блокировку входов и выходов и сбор личного состава для пресечения попытки захвата объектов органов внутренних дел.

Депутаты в «крепости» тем временем боролись за право посетить уборную. Диана Серая сообщила, что в первой попытки проникнуть туда не удалось — полиция объяснила, что помещение «опечатано».



А заодно активно шутили, что аналогичным образом полиция может задержать и депутатов Заксобрания, и чиновников Смольного — и те, и другие регулярно проводят заседания. Аналогично тренировались в остроумии и снаружи.

В муниципалитете мнения относительно того, могли ли заседать депутаты, расходятся. Сами народные избранники ссылаются на принятый ими же регламент. А Григорий Ранков (и.о. Главы муниципалитета, который не избрался в новый созыв) считает, что заседание может созывать только глава совета, а он его не созывал. Относительно его собственного статуса «и.о.» позиции сторон также расходятся. Юферев рассказал, что с решением совета при отсутствии Ранкова председательствующей на заседании считается Елена Мишкинис. В свою очередь, этот документ оспаривается в суде, который 24 декабря наложил обеспечительные меры в виде приостановления действия документа. Однако совет ранее принял похожее решение (что председательствующей в отсутствии и.о. главы на заседаниях является Мишкинис) которое в настоящий момент действует.



Около десяти вечера депутатов начали выпускать. Из полученных на руки протоколов они узнали, что, по мнению правоохранителей, нарушили 121 постановление, обязывающее граждан по 31 января «соблюдать режим ограничения проведения в зданиях...спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий».

При этом, указано в документе, заняв помещение «Зеленого слона», гости мешали «проходу детей». К какому именно из вышеперечисленных мероприятий приравняли заседание, народным избранникам уточнить не удалось.

Получатели протоколов уже направили жалобу в прокуратуру и планируют пожаловаться в Следственный комитет на воспрепятствование деятельности депутата

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»