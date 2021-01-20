В Петербурге задержали 13 депутатов МО «Смольнинское»

В Петербурге вечером 20 января задержали 13 депутатов муниципального образования «Смольнинское», которые в этот день проводили заседание. Об этом «Фонтанке» рассказала депутат МО, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова.



«Заседание МО «Смольнинское» должно было пройти сегодня в 19.00. в четыре часа дня муниципалитет был закрыт, туда никого не пустили. С задней стороны муниципалитета вход в то же здание, принадлежащее муниципалитету и находящееся в аренде МУП "Зеленый слон"», — сообщила Кузнецова.