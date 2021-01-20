В Петербурге задержали 13 депутатов МО «Смольнинское»

В Петербурге вечером 20 января задержали 13 депутатов муниципального образования «Смольнинское», которые в этот день проводили заседание. Об этом «Фонтанке» рассказала депутат МО, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова.
«Заседание МО «Смольнинское» должно было пройти сегодня в 19.00. в четыре часа дня муниципалитет был закрыт, туда никого не пустили. С задней стороны муниципалитета вход в то же здание, принадлежащее муниципалитету и находящееся в аренде МУП "Зеленый слон"», — сообщила Кузнецова.
Она пояснила, что народные избранники собрались в коридоре этой организации, в помещении, которое тоже принадлежит МО «Смольнинское», и провели заседание там.
«Сначала депутаты в четыре часа вызывали полицию, чтобы попасть в муниципалитет, приехавшая полиция, взяла заявление от депутатов. После этого руководитель "Зеленого слона" написала заявление, полиция задержала всех 13 депутатов, которые проводили заседание за нарушение 121-го постановления. В чем конкретно наше нарушение, не указали. Мы были задержаны без санкции прокурора. Сейчас уже 25 минут мы сидим в автозаке на Суворовском, 60 около МО "Смольнинское". Обещание доставить нас в 76 отдел полиции полиция не выполняет», — рассказала она.
Кроме Кузнецовой, задержали Дмитрия Балтрукова, Никиту Юферева, Дмитрия Палюгу, Анну Киселеву, Диану Серую, Александра Захарова, Елену Мишкинис, Марину Шпринг, Павла Безумова, Ивана Чеботаря и Алексея Шавлова.