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На КАД сбили дорожного рабочего, очищавшего светоотражатели

Дорожный рабочий пострадал в ДТП на кольцевой автодороге Петербурга утром 21 января. На участке ведутся работы по обслуживанию магистрали и ограничено движение.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП поступило в 11:53. На 51-м километре внутреннего кольца легковой автомобиль Subaru сбил сотрудника подрядной фирмы, который занимался очисткой светоотражающих элементов. Рабочий пострадал, на место вызвали скорую.

Сегодня на участке с 45-го по 115-м километр КАД на внутреннем и внешнем кольце ООО «ЕвроТрансСтрой» ведет работы по очистке светоотражающих элементов, мостового барьерного ограждения, перильного ограждения и водоотводных лотков, сообщается на сайте управления. В связи с этим с 9 утра и до шести вечера там закрыта полоса безопасности, а на 1-й полосе и съездах ограничена скорость до 50 км/ч.

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Комментарии (5)

aa.venkov
А потому что на кад должны камеры на 50 работать а они на 130. И то что обещали снизить скорость, обещали ток на словах
Alexander 17
Господи...на дваре 21век...а светоотражающие значки( которые к стати нифига не видно) протирают тряпкой)))))) Я валяюсь.....
Petrovich
Субару это диагноз кстати
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