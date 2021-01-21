На КАД сбили дорожного рабочего, очищавшего светоотражатели

Дорожный рабочий пострадал в ДТП на кольцевой автодороге Петербурга утром 21 января. На участке ведутся работы по обслуживанию магистрали и ограничено движение.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП поступило в 11:53. На 51-м километре внутреннего кольца легковой автомобиль Subaru сбил сотрудника подрядной фирмы, который занимался очисткой светоотражающих элементов. Рабочий пострадал, на место вызвали скорую.

Сегодня на участке с 45-го по 115-м километр КАД на внутреннем и внешнем кольце ООО «ЕвроТрансСтрой» ведет работы по очистке светоотражающих элементов, мостового барьерного ограждения, перильного ограждения и водоотводных лотков, сообщается на сайте управления. В связи с этим с 9 утра и до шести вечера там закрыта полоса безопасности, а на 1-й полосе и съездах ограничена скорость до 50 км/ч.