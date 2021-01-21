Руководительницу фирмы в Петербурге лишили машины за 10 минут, и дополнительная сигнализация не спасла

Ни сигнализация, ни план «Перехват» не помешали угонщикам оставить жительницу Петербурга без нового кроссовера. Машину увели за 10 минут.
Как стало известно «Фонтанке», в 16:25 20 января в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 40-летняя петербурженка, исполнительный директор одной из коммерческих фирм. Женщина сообщила, что между 16:15 и 16:25 от дома 23, корпус 2, по Выборгскому шоссе похитили ее Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска. Стоимость машины она оценила в 1,8 миллиона рублей. Автомобиль, помимо штатной сигнализации, был оборудован еще и дополнительной.
Проверили по автоматизированной системе контроля за передвижением транспорта. В 16:26 кроссовер засветился на Суздальском проспекте, в районе дома 21. Объявили план «Перехват», но найти «Аутлендер» не вышло. По факту угона возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).