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Водитель под камерой «выбил страйк» из пяти машин на перекрестке Гражданского и Гидротехников

«Гонщик» на легковой устроил неприятный сюрприз водителям, ожидавшим зеленый свет на перекрестке в Калининском районе Петербурга утром 21 января. Массовая авария попала на камеру наблюдения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла около 6 часов утра на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что пять автомобилей спокойно стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала, когда в них на приличной скорости прилетел шестой. Машина влетела между рядами и раскидала всех.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. По словам очевидцев, из-за ДТП на некоторое время встали троллейбусы, которым было не объехать участников аварии. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке восстановлено. Разлив топлива на месте засыпали снегом.

© Фонтанка.Ру

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