«Гонщик» на легковой устроил неприятный сюрприз водителям, ожидавшим зеленый свет на перекрестке в Калининском районе Петербурга утром 21 января. Массовая авария попала на камеру наблюдения.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла около 6 часов утра на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что пять автомобилей спокойно стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала, когда в них на приличной скорости прилетел шестой. Машина влетела между рядами и раскидала всех.
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. По словам очевидцев, из-за ДТП на некоторое время встали троллейбусы, которым было не объехать участников аварии. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке восстановлено. Разлив топлива на месте засыпали снегом.