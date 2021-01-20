Хирурга и преподавателя военной академии лишили кроссоверов в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», в период с 18:20 18 января до 7:30 19 января от дома 15А по улице Федора Абрамова в Парголово похитили белый KIA Sorento Prime 2019 года выпуска, принадлежащий 35-летнему хирургу. Ущерб мужчина оценил в 2 266 312 рублей.

Угонщики продолжают подчищать автопарк корейских кроссоверов в Петербурге. За сутки они прошлись по Выборгскому, Калининскому и Пушкинскому районам. Без кроссоверов остались хирург одной из городских больниц, менеджер и преподаватель военной академии.

Еще один KIA Sorento угнали между семью часами вечера 18 января и 12 дня 19 января от дома 7, корпус 1, по улице Маршала Блюхера. В полицию обратилась хозяйка машины — 33-летняя петербурженка, работающая менеджером в телекоммуникационной компании. Стоимость кроссовера 2019 года выпуска она оценила в 2,65 миллиона рублей.

А в Пушкине добычей злоумышленников стал Hyundai Tucson 2018 года выпуска. В полицию обратился 53-летний преподаватель ВА МТО им. генерала армии А. В. Хрулева и рассказал, что его бежевый кроссовер пропал между 16:00 и 19:30 19 января от дома 6, корпус 4, по Гусарской улице. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей.

По всем трем угонам возбудили уголовные дела по статье 158, часть 4, пункт «б», УК РФ (кража в особо крупном размере).