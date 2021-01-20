Хирурга и преподавателя военной академии лишили кроссоверов в Петербурге

Угонщики продолжают подчищать автопарк корейских кроссоверов в Петербурге. За сутки они прошлись по Выборгскому, Калининскому и Пушкинскому районам. Без кроссоверов остались хирург одной из городских больниц, менеджер и преподаватель военной академии.
Как стало известно «Фонтанке», в период с 18:20 18 января до 7:30 19 января от дома 15А по улице Федора Абрамова в Парголово похитили белый KIA Sorento Prime 2019 года выпуска, принадлежащий 35-летнему хирургу. Ущерб мужчина оценил в 2 266 312 рублей.
Еще один KIA Sorento угнали между семью часами вечера 18 января и 12 дня 19 января от дома 7, корпус 1, по улице Маршала Блюхера. В полицию обратилась хозяйка машины — 33-летняя петербурженка, работающая менеджером в телекоммуникационной компании. Стоимость кроссовера 2019 года выпуска она оценила в 2,65 миллиона рублей.
А в Пушкине добычей злоумышленников стал Hyundai Tucson 2018 года выпуска. В полицию обратился 53-летний преподаватель ВА МТО
По всем трем угонам возбудили уголовные дела по статье 158, часть 4, пункт «б», УК РФ (кража в особо крупном размере).