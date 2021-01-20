Двое в медицинских масках показали командную работу, угоняя Mitsubishi Outlander на Дунайском

Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 января в полицию обратилась 44-летняя петербурженка, работающая заместителем главного бухгалтера в консалтинговой фирме. Женщина рассказала, что в период с 22 часов 18 января по 15:40 19-го от дома 28, корпус 2, по Дунайскому проспекту кто-то похитил ее автомобиль Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска. Стоимость серебристого кроссовера потерпевшая оценила в 1,2 миллиона рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камеры наблюдения. Оказалось, что машину угнали прямо среди бела дня, и действовали злоумышленники парой. В 13:41 19 января к Mitsubishi подошли двое мужчин в медицинских масках. Один из них открыл и завел автомобиль, после чего ушел, а второй сел за руль Outlander и уехал на нем.

По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).