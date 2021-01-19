Угонщики прошлись по кроссоверам бизнесменов в Петербурге и Мурино

Как стало известно «Фонтанке», утром 18 января в полицию обратился 42-летний петербуржец, работающий управляющим в одной из коммерческих фирм города. Он рассказал, что между 9 часами вечера 17 января и 11 утра 18 января от дома 32, корпус 3, по проспекту Просвещения похитили синий Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Кроссовер принадлежит лизинговой фирме и находится в лизинге по договору до конца марта.

Двух петербургских предпринимателей и одного управляющего оставили без корейских кроссоверов за 17 и 18 января. Угонщики поработали в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Камера видеонаблюдения засняла, как в 0:57 18 марта к автомобилю подошел неизвестный мужчина, сел в него и уехал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 18 января об угоне еще одного Hyundai Santa Fe сообщил 50-летний гендиректор компании, занимающейся оптовой торговлей оборудованием. Он сообщил, что с 12:50 до 22:50 от дома 20 по улице Федора Абрамова похитили черный кроссовер 2020 года, принадлежащий ООО «Хендэ Мотор СНГ». Машину он взял в годовую аренду всего за два дня до пропажи. Ущерб составил 2 миллиона рублей. По факту угона возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Во Всеволожском районе у предпринимательницы похитили кроссовер KIA. 32-летняя петербурженка, являющаяся гендиректором одной из городских компаний, рассказала полиции, что неизвестный преступник угнал белый Sportage от дома 10 по Воронцовскому бульвару в Мурино. Машина принадлежит фирме. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.