Угнанный Range Rover приехал из Иркутска в Петербург. За рулем был водитель без прав

В Невском районе Петербурга полицейские обнаружили внедорожник, похищенный аж в Иркутской области в декабре 2020 года. В машине задержали двоих молодых людей, причем водитель был лишен прав.



Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 19 января у дома 18 по Рыбацкому проспекту в Петербурге сотрудники ГИБДД обнаружили черный Range Rover с номерами Иркутской области, который находился в федеральном розыске. Хозяйкой внедорожника 2008 года выпуска является 19-летняя иркутянка. 4 декабря 2020 года машину похитили.