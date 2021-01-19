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Угнанный Range Rover приехал из Иркутска в Петербург. За рулем был водитель без прав

В Невском районе Петербурга полицейские обнаружили внедорожник, похищенный аж в Иркутской области в декабре 2020 года. В машине задержали двоих молодых людей, причем водитель был лишен прав.

Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 19 января у дома 18 по Рыбацкому проспекту в Петербурге сотрудники ГИБДД обнаружили черный Range Rover с номерами Иркутской области, который находился в федеральном розыске. Хозяйкой внедорожника 2008 года выпуска является 19-летняя иркутянка. 4 декабря 2020 года машину похитили.

В салоне внедорожника инспекторы задержали двоих молодых людей 25 и 24 лет, оба — уроженцы Иркутска, но проживают в Петербурге. На 25-летнего водителя составлен протокол по статье 12.7, часть 2, КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным прав).

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Комментарии (2)

Znatok78
Судя по всему, это внутренние разборки молодежи и владелица была знакома с угонщиками, а может и сама им отдала машину, а потом подала в розыск. В общем, мутная история.
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