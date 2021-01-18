Amnesty International назвала суд над Навальным в отделе полиции «издевательством над идеей правосудия»

«Сегодняшнее «заседание» — просто издевательство над самой идеей правосудия, — заявила директор российского представительства AI Наталья Звягина. — Тем не менее, оно показывает сильный страх российских властей перед Алексеем Навальным — перед тем, что он говорит, что он делает и кого он представляет. Они не только бесстыдно привезли в отдел полиции судью, которая вынесла решение по задержанию Алексея Навального. Они также отказали его адвокату в доступе к клиенту до самого наспех организованного «заседания». Излишне говорить, что в этом «зале судебных заседаний» не было независимых СМИ или представителей общественности, но для имитации открытости процесса он был забит представителями проправительственных СМИ».

Напомним, что МВД объяснило «выездной формат» эпидемиологической ситуацией — якобы Навального повезли не в суд, а в здание УВД, потому что у него «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию».

Навального, а также всех его сторонников, «задержанных в связи с его приездом», организация признаёт узниками совести и призывает освободить.

Оппозиционера суд 18 января арестовал на 30 суток после задержания накануне в аэропорту Шереметьево прямо на пограничном контроле.