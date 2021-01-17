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Amnesty International признала Алексея Навального узником совести. Его приезд — «полномасштабная спецоперация»

Правозащитная организация Amnesty International (AI) присвоила статус узника совести российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Его взяли под стражу сразу после возвращения на родину.

Как сказано в релизе, опубликованном 17 января, AI требуют немедленного и безоговорочного освобождения Навального, которого, уверены правозащитники, взяли под стражу за мирную политическую деятельность и реализацию права на свободу мнения. Вместе с ним отпустить необходимо всех задержанных во Внуково сторонников оппозиционера и журналистов.

«Власти отнеслись к приезду Алексея Навального как к полномасштабной спецоперации с привлечением сотен полицейских в аэропорт "Внуково", где были задержаны десятки сторонников Навального, а остальные вытеснены на мороз -20 ° C. Они не остановились даже перед тем, чтобы перенаправить рейс в другой московский аэропорт, "Шереметьево"», — заявляет директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

По мнению правозащитников, российские власти ведут против политика беспощадную кампанию «запугивания и политического преследования», а задержание свидетельствует о том, что его пытаются заставить замолчать.

«Задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его (Навального) утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня», — говорится в заявлении.

На освобождении Навального также настаивают Эстония, Латвия и Литва. Об этом в твиттере сообщил глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу, отметив, что в противном случае необходимо рассмотреть вопрос о введении ответных ограничительных мер.

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком» (заключение об интоксикации оппозиционера боевым отравляющим веществом сделали немецкие, шведские, французские специалисты и Организация по запрещению химического оружия). ФСИН ранее потребовала заменить условный срок на реальный из-за того, что Навальный якобы необоснованно и многократно нарушил правила испытательного срока.

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Комментарии (12)

vader
Куда интереснее вопрос - а почему все эти международные правозащитники как воды в рот набрали по поводу проекта сажать в тюрьму за отсутствие маски?
Добродей
какая-то частная конторка делает какие-то слабоумные заключения и раздает статусы...

Пусть в себя уже придут.

Навальный имеет две условных судимости. Решение судов вступило в законную силу, не отменено! И должно исполняться, несмотря на идиотские поквакивания хрензнает каких "правозащитных конторок"...

Бред о том, что это "чудо" выжило после травли боевыми веществами - ну это для его как раз публики.... Тех недоразвитых адептов его секты...

И вообще, Лехе в его годы надо работу бы найти, он столько лет бездельничает и живет за счет доверчивых "прихожан"... Ну человек ведь никем никогда в своей жизни не работал, ничего абсолютно в жизни не добился, ничем не знаменит. Ну нельзя же про вот это вот серьезно писать 20 постов в день... Сразу понятно - для чего Алексий устроил цирк со своим возвращением под надзор фсин: ему нужен пиар, его хрень с "отравлением-переотравлением" не сработала и его хозяева решили бросить Лешку в огонь, сделать "мучеником демократии"...

Люди, идите спать.
265034755
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

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Заранее большое человеческое спасибо.
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