Amnesty International признала Алексея Навального узником совести. Его приезд — «полномасштабная спецоперация»

Как сказано в релизе, опубликованном 17 января, AI требуют немедленного и безоговорочного освобождения Навального, которого, уверены правозащитники, взяли под стражу за мирную политическую деятельность и реализацию права на свободу мнения. Вместе с ним отпустить необходимо всех задержанных во Внуково сторонников оппозиционера и журналистов.

Правозащитная организация Amnesty International (AI) присвоила статус узника совести российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Его взяли под стражу сразу после возвращения на родину.

«Власти отнеслись к приезду Алексея Навального как к полномасштабной спецоперации с привлечением сотен полицейских в аэропорт "Внуково", где были задержаны десятки сторонников Навального, а остальные вытеснены на мороз -20 ° C. Они не остановились даже перед тем, чтобы перенаправить рейс в другой московский аэропорт, "Шереметьево"», — заявляет директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

По мнению правозащитников, российские власти ведут против политика беспощадную кампанию «запугивания и политического преследования», а задержание свидетельствует о том, что его пытаются заставить замолчать.

«Задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его (Навального) утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня», — говорится в заявлении.

На освобождении Навального также настаивают Эстония, Латвия и Литва. Об этом в твиттере сообщил глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу, отметив, что в противном случае необходимо рассмотреть вопрос о введении ответных ограничительных мер.