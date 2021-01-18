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Микроавтобус влетел в большегруз на КАД. Водителя с серьезными травмами вызволяли спасатели

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14461904" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14461904" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14461904" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Серьезная авария с участием грузовика собрала пробку на юге кольцевой автодороги Петербурга. Сильно пострадал один из водителей.

О столкновении грузового микроавтобуса и большегруза на внешнем кольце КАД у съезда на Московское шоссе сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус врезался в прицеп грузовика сзади и удар пришелся как раз на водительское место. Повреждения у машины очень сильные.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 13:30 на 65-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы. Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали его из покореженной машины.

Проезжая часть в районе ДТП обработана противогололедными материалами, покрытие влажное, добавили в дорожном управлении. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Поврежденные машины занимают первую полосу и полосу безопасности. Движение в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся почти на 2 километра.

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Комментарии (3)

MuCephei_88
С каких это пор фургон стал микроавтобусом? Ну да ладно.
DEMOMON
Как можно быть таким слепошарым?
Olen
Парень хотел взлететь на Газеле, а тут грузовик!
"Грубый век! Грубые нравы! Романтизьму нету!"
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