Серьезная авария с участием грузовика собрала пробку на юге кольцевой автодороги Петербурга. Сильно пострадал один из водителей.
О столкновении грузового микроавтобуса и большегруза на внешнем кольце КАД у съезда на Московское шоссе сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус врезался в прицеп грузовика сзади и удар пришелся как раз на водительское место. Повреждения у машины очень сильные.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 13:30 на 65-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы. Прибывшие на место сотрудники МЧС деблокировали его из покореженной машины.
Проезжая часть в районе ДТП обработана противогололедными материалами, покрытие влажное, добавили в дорожном управлении. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Поврежденные машины занимают первую полосу и полосу безопасности. Движение в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся почти на 2 километра.