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«Матиз» влетел в шаланду на Усть-Ижорском шоссе. Удар пассажирской стороной не спас водителя

Тяжелая авария произошла утром 18 января в Колпинском районе Петербурга. Женщина на малолитражке разбилась о большегруз.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около половины девятого утра на Усть-Ижорском шоссе, напротив завода «Силовые машины», 48-летняя женщина на автомобиле Daewoo Matiz не справилась с управлением и врезалась в стоящую Scania с полуприцепом. По словам очевидцев, легковую машину занесло на скользкой дороге.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-167992610_106443" target="_blank" class="_">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный инспектор»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-167992610_106443" target="_blank" class="_">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный инспектор»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-167992610_106443" target="_blank" class="_">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный инспектор»

В результате ДТП автомобилистка скончалась на месте.

«Я тоже там на перекрёстке влетел под «ГАЗель», там гололёд нереальный», — отмечает в комментариях подписчик группы Алексей.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (3)

DEMOMON
Хорошо ещё пассажира не было.
Киргуду
На первом фото на водительском сиденье ремень так и стоит пристегнутый за спиной?
Alex000
"Там лёд нереальный"
Сколько уж раз писалось - выезжаете на скользкую дорогу, как будто две жизни у вас. В ответ - "не, вы просто водить не умеете".
Угу. -1
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