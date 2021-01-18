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«Чудо-женщина» уступила «Последнему богатырю». Схватка супергероев в прокате завершилась победой россиян

Голливудский супергеройский фильм «Чудо-женщина» в первый прокатный уик-энд собрал в российских кинотеатрах чуть больше 125,5 миллиона рублей. Вторая часть истории об амазонке Диане режиссёра Патти Дженкинс не смогла обогнать отечественную картину «Последний богатырь: Корень зла», несмотря на то что для сказки Дмитрия Дьяченко минувшие выходные с 14 по 17 января — уже четвертые с момента выхода на экраны. За период с четверга по воскресенье заработок истории для семейного просмотра составил около 132 миллионов рублей.

По данным Единой системы сведений о показах фильмов, третью строчку по сборам после уик-энда занимает «Огонь» с Константином Хабенским. Лента режиссёра Алексея Нужного о тушении лесных пожаров в России собрала в прокате 82,6 миллиона рублей.

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